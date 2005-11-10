Lazio, Frattesi: "Mi fa piacere riassaporare vecchie emozioni. Sui tifosi..."
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:27Serie A
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27.10.2026 18:27Serie A
Frattesi torna a Sassuolo da ex e ritrova vecchi compagni: "Se in casa non ci sono, sono contento di averli in trasferta".
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Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida da ex contro il Sassuolo: "E' sempre bello, sembra di rivivere i tempi del Sassuolo. Lo staff non cambia molto, mi fa piacere rivederli e riassaporare vecchie emozioni".
Che effetto fa venire a giocare qui praticamente in casa?
"E' bello, vuol dire che stai dando qualcosa soprattutto a livello caratteriale. Se in casa non ci sono, sono contenfo di averli in trasferta".
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