Lazio, Frattesi: "Mi fa piacere riassaporare vecchie emozioni. Sui tifosi..."

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida da ex contro il Sassuolo: "E' sempre bello, sembra di rivivere i tempi del Sassuolo. Lo staff non cambia molto, mi fa piacere rivederli e riassaporare vecchie emozioni".

Che effetto fa venire a giocare qui praticamente in casa?

"E' bello, vuol dire che stai dando qualcosa soprattutto a livello caratteriale. Se in casa non ci sono, sono contenfo di averli in trasferta".