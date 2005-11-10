Lazio, Frattesi: "La pressione è bella, finché siamo lì ha senso crederci"

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a pochi minuti dalla sfida con il Sassuolo:

Frattesi: "A Sassuolo un periodo bellissimo"

"Qui a Sassuolo è stato un periodo bellissimo, sono stato molto bene. Dobbiamo avere umiltà, carattere e coesione perché il gruppo fa la differenza".

Frattesi ha poi spiegato il lavoro sui suoi inserimenti in area avversaria, una delle caratteristiche del suo gioco: "È sia istinto sia una mossa studiata. Il mister me lo chiede, sono cose che si provano in allenamento e io mi trovo a mio agio in questa posizione".

"Finché siamo lì ha senso continuare a crederci"

Infine, il centrocampista ha parlato della pressione legata alla classifica e delle ambizioni della Lazio: "La pressione è bella in generale, vuol dire che ci stiamo facendo vedere e ci stiamo giocando qualcosa. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato perché non è sicuramente il nostro obiettivo arrivare primi, quello lo lasciamo alle altre squadre. Però finché siamo lì ha senso continuare a crederci perché nella vita mai dire mai".