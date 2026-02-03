Live TMW Bologna, Freuler: "Non so darmi una spiegazione, forse siamo meno compatti"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro il Milan nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato finale firmato dalle reti di Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot), è intervenuto Remo Freuler. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.28 - Inizia la conferenza stampa di Remo Freuler.

Cosa non ha funzionato oggi?

"Fino all'1-0 eravamo ben messi in campo. Poi come ci accade da un mese e mezzo a questa parte, appena sbagliamo qualcosa caliamo sia fisicamente sia mentalmente e contro una squadra come il Milan appena sbagli una virgola ti castigano".

Come mai vi sta accadendo questo?

"Non lo so. Siamo meno compatti, regaliamo tanti gol agli avversari. Appena c'è una palla metà e metà finisce per essere degli altri".

Con Italiano avete pensato di cambiare assetto per uscire da questa fase negativa?

"Ce lo siamo chiesti anche noi. A Genova abbiamo cambiato qualcosa nella prima fase di pressing ed è andata bene. Non dobbiamo snaturarci perché giocare così ci ha portati fino alla Coppa. Dobbiamo credere nei nostri punti di forza e migliorare nella fase difensiva perché stiamo prendendo troppi gol e in maniera troppo facile".

Ha in mente il momento in cui il Bologna ha iniziato a smarrirsi?

"Dopo la Cremonese è iniziato un percorso negativo, ma non so quando è cambiato tutto".

Si è dato una spiegazione del perché il Dall'Ara non sia più un fattore determinante?

"Dà fastidio anche a me perché prima era difficile venire qui e fare anche solo un punto. Ora chiunque venga qui sembra che riesca ad ottenere la vittoria. Speriamo di rissolevarci con il Parma".

23.33 - Termina la conferenza stampa di Remo Freuler.