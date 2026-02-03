Bologna, Freuler non cerca scuse: "Appena subiamo un episodio cade tutto il castello"

Il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha parlato a Sky Sport dopo il pesante ko contro il Milan per 3-0, risultato che amplifica un periodo di crisi evidente della squadra di Vincenzo Italiano: "Fino all'1-0 eravamo messi bene in campo, poi paghiamo carissimi i nostri errori che facciamo con continuità da un mese, un mese e mezzo. Appena succede qualcosa il castello cade. Questo fa male".

Cosa c'è dietro questa crisi?

"Abbiamo giocato giovedì, oggi è martedì quindi non ci può essere stanchezza. Non riusciamo a mettere per 90 minuti la prestazione in campo. Anche oggi contro una squadra fortissima appena abbiamo sbagliato una virgola abbiamo preso gol. Poi dopo 3 minuti del primo tempo il 3-0 è una mazzata per tutti, noi in campo e tifosi. E' una cosa mentale, serve più concentrazione su tutti i 100 minuti".

La squadra è meno compatta o c'è meno sensazione del pericolo?

"Guardando i video, spesso ci manca l'aiuto del compagno o con passaggi in profondità ci vanno subito in porta. Queste sono le cose da migliorare subito, perché sono cose che fanno malissimo e che paghiamo a caro prezzo".