Freytes come Castro. Perché il Bologna vuole subito l'argentino (c'entra Lucumì)

Juan Pablo Freytes è il primo obiettivo del Bologna per rinforzare la difesa nel mese di gennaio. Classe 2000, 26 anni tra meno di due settimane, il calciatore nato nella provincia di Cordoba è cresciuto nelle giovanili del Newell's Old Boys. Poi ha giocato in Cile e in Perù prima del trasferimento in Brasile, al Fluminense. La scorsa estate fu protagonista del Mondiale per Club, fu tra i migliori in campo nella partita che porto all'eliminazione dell'Inter dalla competizione. "E' veramente un buon difensore, mi ha destato un'ottima impressione. E' rapido, forte e tecnico", disse dopo quella partita un ex difensore campione del mondo come Marco Materazzi.

Buon marcatore, abbastanza educato anche tecnicamente, è soprattutto un calciatore di piede mancino che dovrebbe sbarcare in Italia con l'obiettivo - almeno in questi primi sei mesi - di prender contezza di un nuovo calcio alle spalle di John Lucumì. Un po' come fu per Santiago Castro nel gennaio 2024, anche nel suo caso l'obiettivo è quello di dargli sei mesi di apprendistato per poi lanciarlo con continuità a partire dalla prossima stagione.

L'idea del Bologna è infatti quella di muoversi in anticipo visto che quasi certamente in estate partirà Lucumì. A un anno dalla scadenza del contratto il centrale colombiano quasi certamente verrà ceduto, anche perché già la scorsa estate spinse per la cessione e da allora non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo del contratto.

L'operazione Freytes dovrebbe esser chiusa grazie a un'offerta di 7-8 milioni di euro. Il direttore sportivo Marco Di Vaio negli scorsi giorni ha mostrato prudenza: “Non è vero che Freytes è già alle porte di Bologna, sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare". Però fuori dalle dichiarazioni le parti stanno andando avanti con Fedde Leysen - altro centrale di piede mancino, ma più giovane di tre anni e mezzo - come altra possibilità che offre il calciomercato e che il Bologna sta valutando a poche ore dall'inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato.