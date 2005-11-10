C'è il nome del nuovo stadio di Inter e Milan, a Frosinone si sogna: le top news delle 22

Sta per concludersi la 9^ giornata di Serie A, manca solamente un tempo alla chiusura del primo turno infrasettimanale di questo campionato. A fine primo tempo l'Atalanta è in vantaggio 0-1 sul campo della Fiorentina grazie al gol segnato in chiusura di frazione da De Ketelaere, sbloccatosi con i nerazzurri. Nella partita delle 18:30, invece, il Frosinone ha travolto il Lecce per 5-1 con i gol di Cichella, Raimondo, Calò su rigore e doppietta di Birligea: prosegue il cammino da sogno dei ciociari, sopra Juve e Napoli in classifica.

Lo stadio di Milano si chiamerà Generali Stadium

Ufficiale il nome del nuovo stadio che realizzeranno Inter e Milan in joint venture. L'impianto si chiamerà Generali Stadium: compagnia di assicurazioni ha trovato un’intesa con le due società milanesi per i naming rights del nuovo stadio, per un accordo stimato attorno ai 25 milioni di euro.

Tegola Kean per Fabregas: fuori un mese

Brutte notizie per il Como, perché Fabregas perde per un altro mese abbondante Moise Kean. Il centravanti, infatti, accusa ancora problemi alla tibia: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".

AIC e AIAC candidano Galliani per la presidenza FIGC

Confermato, sarà Adriano Galliani lo sfidante di Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC a dicembre: "L’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell’Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre".