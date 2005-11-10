Frosinone, altro infortunio in attacco: lesione al quadricipite per Birligea. Il comunicato

Tegola in casa Frosinone in vista della ripresa del campionato. Con Antonio Raimondo ai box da alcuni giorni è arrivato un altro infortunio nel reparto avanzato di Massimiliano Alvini, che dovrà fare a meno anche di Daniel Birligea, che si è infortunato con la Nazionale rumena dopo aver giocato 90 minuti nella gara persa contro la Polonia per 6-0. A renderlo noto è stato lo stesso club ciociaro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Frosinone

"Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel Birligea, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".