Finalmente si sblocca De Ketelaere, l'Atalanta passa in vantaggio contro la Fiorentina: è 0-1
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:29Serie A
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29.10.2026 21:29Serie A
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Si sblocca la partita al 45’ con il primo gol in Serie A di Charles De Ketelaere che romper l’equilibrio tra Fiorentina e Atalanta.. Viola che si fanno trovare copertissimi sulla sinistra alla discesa di Zalewski che dopo essere entrato in area serve al centro il belga, il quale non può fallire il più facile dei rigori in movimento che vale lo 0-1.
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