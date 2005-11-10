Il Frosinone dilaga sul Lecce: alla festa partecipa anche Birligea, è 4-0 al 73'
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Simone Bernabei
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Oggi alle 20:09Serie A
autore Simone Bernabei
29.10.2026 20:09Serie A
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Il Frosinone non si ferma più e segna anche il gol del 4-0 contro un Lecce che oramai è uscito dal campo.
A segno anche Birligea, attaccante da poco entrato in campo al posto di Raimondo e bravissimo a sfruttare l'assist perfetto di Schmid al 73'.
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