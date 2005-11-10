Frosinone, Gelli sempre ai margini. Lo Spezia ci pensa in vista di gennaio

Dopo essere stato fra i protagonisti della promozione in Serie A lo scorso anno, un gol e due assist in 25 presenze, Francesco Gelli è finito ai margini della prima squadra che tanto bene sta facendo in questo primo scorcio di Serie A. Per questo a gennaio il suo destino potrebbe essere altrove con lo Spezia, dove in dirigenza c’è un ex ciociaro come Guido Angelozzi, che potrebbe fare un tentativo per rinforzare il proprio centrocampo specialmente non dovessero arrivare buone notizie da Florenzi e Limonelli.

Gelli per il centrocampo dello Spezia

Da qualche giorno, come riporta Cittadellaspezia.com, il nome del classe ‘96 è infatti accostato al club aquilotto visto che il giocatore fu scoperto nel 2023 proprio da Angelozzi e portato in giallazzurro per costruire il nucleo che ha poi portato alla promozione e a stupire tutti in Serie A in questo primo scorcio di stagione. In estate il calciatore ha rifiutato diverse offerte dalle categorie inferiori per restare in Serie A e giocarsi le sue carte, ma ora le cose potrebbero cambiare. Ma certamente serviranno argomenti importanti e concreti per convincerlo a sposare un progetto in Serie C e fare dunque un doppio salto all’indietro.

Angelozzi sul mercato invernale

Il direttore sportivo dello Spezia Angelozzi in un’intervista al Secolo XIX non si è però sbilanciato sul mercato di gennaio: “Non è sensato parlarne oggi, al momento sono contento di tutti, poi bisognerà fare delle valutazioni, ma vediamo come va fino a dicembre e poi ci penseremo”.