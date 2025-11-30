Fruk incanta con il Rijeka, ci sono quattro società di Serie A sull'ex Fiorentina. Tra queste il Milan

Nel mirino di mercato di alcune realtà della Serie A c’è un talento che sta ben confermandosi da anni nel campionato croato, dopo aver già tentato un precedente salto nel nostro paese, approdando nelle giovanili della Fiorentina, che lo ha però lasciato andare senza mai vederlo all’opera in una partita ufficiale.

Si tratta di Toni Fruk, centrocampista offensivo classe 2001 attualmente in forza al Rijeka, società con la quale si è recentemente tra l’altro laureato campione di Croazia, sempre con un ruolo da protagonista. Secondo il quotidiano locale Novi List, tra i club più interessati ci sarebbero il Liverpool, il Milan, il Sassuolo, l’Udinese, il Parma e il Twente. Il futuro di Fruk appare più luminoso che mai, e non è escluso che possa fare ritorno nel calcio italiano già da metà stagione, questa volta con una maglia diversa rispetto a quella della Fiorentina.

Fruk ha degli ottimi numeri in questa prima fase di stagione con il Rijeka, avendo messo insieme sette reti e due assist in quattordici partite ufficiali, una media che ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori. La sua crescita si è fatta più evidente dopo il ritorno in patria, dove ha avuto modo di affinare le proprie qualità.