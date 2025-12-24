Inter, continua l'emergenza sulla fascia sinistra: a gennaio salgono le quotazioni di Belghali

Con l’emergenza che continua a colpire la corsia destra, in casa Inter torna a salire con forza il nome di Rafik Belghali. I ripetuti problemi fisici di Dumfries, fuori almeno fino a marzo inoltrato, e l’indisponibilità prolungata di Darmian hanno reso necessario un intervento mirato, spingendo Marotta e Ausilio a individuare un profilo giovane ma già pronto. In questo scenario il laterale del Verona si è guadagnato un posto in prima fila.

Belghali è stato una delle rivelazioni del girone d’andata, imponendosi come uno dei talenti più interessanti del campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, oltre all’Inter, anche club italiani e tedeschi lo stanno monitorando. Lo scouting nerazzurro lo ha seguito da vicino in più occasioni, ricevendo riscontri estremamente positivi, tanto da convincere la dirigenza a valutare un’accelerazione già in questa finestra.

Il classe 2002 è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria, ma questo non viene considerato un ostacolo insormontabile: in caso di eliminazione anticipata, potrebbe rientrare in Italia già entro metà gennaio ed essere subito a disposizione di Chivu. L’Hellas Verona, dal canto suo, potrebbe aprire alla cessione davanti a un’offerta intorno ai 10-12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta Tuttosport.