Il 2026 anno in cui Yildiz deve prendersi la Juventus. E il rinnovo? I possibili step

C'è anche spazio per il tema del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz (20 anni) con la Juventus, nelle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come il 2024 sia stato l'anno in cui è comparso all'interno del mondo bianconero, il 2025 quello nel quale si è rivelato come brillante stellina della Vecchia Signora, e il 2026 dovrà essere invece quello in cui Yildiz si affermerà come leader assoluto della Juve.

Il tema del rinnovo di Yildiz con la Juventus è più che mai attuale. L'ultima volta che ha messo la firma su un prolungamento risale a un anno e mezzo fa, con il guizzante fantasista classe 2005 passato da poche centinaia di migliaia di euro di ingaggio al milione e mezzo l'anno attuale.

La dirigenza bianconera è conscia di dover premiare la crescita di Yildiz, ma al momento non sembra poter andare oltre una certa cifra. L'obiettivo del turco è quello di diventare il giocatore più pagato nella rosa, venendo quantomeno equiparato ai due 'paperoni' Bremer e Jonathan David, arrivati a percepire 6 milioni di euro annui da parte della Vecchia Signora. Il riassunto del pensiero che muove i dirigenti juventini è il seguente, in conclusione: se ci sarà la qualificazione in Champions League, in estate sarà sottoposto il rinnovo, considerando che Vlahovic libererà uno spazio di 23 milioni di euro nelle maglie del budget. Altrimenti, Yildiz potrebbe anche essere messo sul mercato.