Contatti tra il Chelsea e l'entourage di Pavlovic: per il Milan però resta centrale

Strahinja Pavlovic è uno dei punti fermi del prossimo futuro del Milan, ma la sua attitudine al gol e soprattutto la sua crescita sotto la gestione Allegri hanno inevitabilmente attirato l'interesse da parte di altri club importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea infatti sta seguendo l'evoluzione del serbo con molta attenzione e potrebbe fare un tentativo in estate.

I Blues si sono già informati sul difensore e hanno già avuto dei contatti con il suo entourage, ma resta chiara quella che è la priorità da parte del club. L'anno scorso a tratti era finito anche in panchina, ma da quando c'è Allegri è evidente che qualcosa in lui sia cambiato dal punto di vista mentale oltre che tattico. Così il prezzo è inevitabilmente lievitato: se nel 2024 è stato pagato 18 milioni di euro più 2 di bonus, ora ne vale circa il doppio.

Nel corso della sua carriera vanta 71 presenze e 6 gol con il Salisburgo, 65 gettoni e 6 reti con il Milan, 57 apparizioni e 2 centri con il Partizan Belgrado, 12 partite con il Monaco, 12 sfide e un gol con il Cercle Bruges e 10 incontri con il Basilea. Inoltre è sceso in campo 52 volte con la Serbia, segnando 4 reti. Nel suo palmares annovera una Coppa di Serbia, un campionato austriaco e una Supercoppa Italiana.