Ufficiale Gabriel Paletta torna a Parma. L'ex difensore sarà collaboratore tecnico di Cuesta

"Parma Calcio annuncia che, a partire da oggi, Gabriel Paletta entra nello staff tecnico gialloblu". Questo il comunicato con cui il club ducale ufficializza l'ingresso nei quadri dello staff dell'ex difensore, già in gialloblù dal 2010 al 2015 in cui ha collezionato 131 presenze, 6 gol e 3 assist.

Paletta, ritiratosi dal calcio giocato nel febbraio del 2023 all'età di 37 anni, assume il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra Maschile, lavorando insieme all’allenatore Carlos Cuesta, al Vice Allenatore Rui Pedro Campos Sá Lemos, al collaboratore tecnico Javier Alvarez Acena e all’allenatore dei portieri Nicola Pavarini. "Parma Calcio augura il bentornato a Gabriel per questa nuova esperienza in gialloblù", si legge nella nota.

Paletta, nella sua lunga carriera da difensore, ha vestito tra le altre le maglie di Banfield, Boca Juniors, Parma, Milan, Atalanta, Jangsu Suning e Monza. Per quanto riguarda la Nazionale, a livello giovanile ha vinto un Mondiale Under-20 con l'Argentina nel 2005, ma non è mai stato convocato dalla selezione maggiore. Motivo per cui, nel marzo 2014, ha risposto positivamente alla chiamata di Prandelli per la Nazionale italiana.