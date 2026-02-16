Galatasaray, Buruk: "Juve imprevedibile. Osimhen e Icardi al top, possono coesistere"

Nel giorno di vigilia della sfida playoff di Champions League tra il Galatasaray e la Juventus ha parlato a La Gazzetta dello Sport il tecnico dei turchi, ex giocatore dell'Inter, Okan Buruk. Queste le sue parole: "Spalletti è imprevedibile. A volte difende a quattro, altre a tre. Il punto di forza della Juve risiede nell’imprevedibilità dei suoi attaccanti: Yildiz è un fenomeno che in Turchia conosciamo bene, McKennie non dà punti di riferimento. E poi c’è Conceiçao, che è nato mentre io ero compagno di squadra di suo papà".

E il suo Galatasaray come arriva all'appuntamento?

"Dopo anni di successi in patria, vogliamo affermarci in Europa. I nostri tifosi nelle notti di Champions si scatenano e lo stadio diventa una bolgia".

Per provarci si affiderà a due ex Serie A come Icardi e Osimhen.

"Quando abbiamo comprato Victor, ho deciso che avrei giocato con due punte, poi però Mauro si è infortunato. Adesso sono entrambi al top e possono coesistere. Certo, nel frattempo sono arrivati pure Lang e Sané: vi assicuro che non è facile scegliere gli undici titolari…".