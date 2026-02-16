Live TMW Galatasaray, Okan Buruk: "Giocheremo con determinazione e pazienza"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico turco.

Sulla Champions League?

“All’inizio della stagione, il nostro obiettivo era finire tra le prime otto e raggiungere gli ottavi di finale. Riuscirci attraverso i play-off è per noi un’opportunità importante. Sappiamo quanto sia forte il nostro avversario. Stanno attraversando un periodo difficile e sono stati un po’ sfortunati ultimamente. Hanno giocato una partita due giorni fa. Ci aspetta una gara dura. Vogliamo vincere in casa e ottenere un vantaggio. Dobbiamo offrire una prestazione solida nell’arco delle due partite. Speriamo di poter conquistare domani una vittoria da celebrare con i nostri tifosi.”

Sulla Juventus?

“Conosciamo molto bene il campionato italiano e la Juventus. Ricordiamo le partite precedenti contro di loro, ma siamo concentrati sul presente. Da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra, sono migliorati e hanno iniziato a utilizzare moduli diversi. Sono una squadra difficile da prevedere, piena di sorprese. Sfruttano molto bene Kenan Yıldız e Francisco Conceição in attacco. Weston McKennie è stato in buona forma nelle ultime settimane. È una squadra che non si lascia dominare facilmente. In partite come questa abbiamo già fatto bene in passato e abbiamo il vantaggio di giocare in casa. È un’opportunità molto importante per noi. Tutto si deciderà nella gara di ritorno. Giocheremo con determinazione e pazienza.”

La Juventus sta giocando molto in questo periodo...

La Juventus giocherà la terza partita in una settimana. Dovranno viaggiare e potrebbero essere fisicamente stanchi. Rispetto a loro, saremo meglio preparati. Con il sostegno dei nostri tifosi vogliamo vincere e ottenere un vantaggio in vista del ritorno. Sappiamo che il passaggio del turno non si deciderà in una sola partita. Speriamo di conquistare la vittoria domani. Allo stesso tempo, siamo consapevoli della forza del nostro avversario, quindi dobbiamo difendere bene. Una buona difesa fa vincere le partite in Champions League. Avremo anche bisogno del supporto dei nostri tifosi.”

Sulla doppia sfida?

“Dobbiamo affrontare le due partite con il giusto equilibrio. Attaccheremo, ma dobbiamo anche difendere bene. Dobbiamo essere solidi in difesa, conoscendo i punti di forza e le qualità del nostro avversario. Con il supporto dei nostri tifosi, abbiamo buone possibilità di ottenere un risultato positivo. Affrontiamo una squadra molto forte.”

Come sta Sanè?

“Leroy Sané si è infortunato nella partita contro il Manchester City il 28 gennaio. Ha saltato circa 20 giorni di attività agonistica, ma si sta allenando con noi ed è a disposizione. Ha completato l’intera sessione di allenamento ieri e farà lo stesso oggi. Sarà uno dei giocatori disponibili per la partita di domani.”

Su Inter-Juventus?

“Contro l’Inter hanno iniziato con una difesa a quattro e a tratti sono passati a una difesa a cinque. Hanno un giocatore che si muove molto su tutto il campo, indipendentemente dalla posizione, e può creare confusione agli avversari. Non sappiamo se domani la Juventus giocherà con tre o quattro difensori. Ci sono partite in cui è difficile prevedere la loro struttura difensiva e offensiva. Sarà una gara in cui dovremo restare compatti. Qualunque sistema utilizzi l’avversario, dobbiamo muoverci e agire insieme come squadra.”