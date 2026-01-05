Galatasaray, Icardi in scadenza. Il presidente: "Nostro altri 5 mesi. Quando sarà il momento..."

Nella semifinale di Supercoppa, il Galatasaray ha travolto il Trabzonspor di Andre Onana per 4-1 allo Stadio Municipale di Gaziantep, conquistando così l’accesso alla finale. Al termine dell’incontro, il presidente Dursun Özbek ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti, specialmente riguardo al mercato invernale.

"Sono stati annunciati i limiti. Il motivo per cui il limite del Galatasaray è il doppio (di quello del Fenerbahce, ndr) è legato al fatto che i suoi ricavi sono a un livello elevato. Ci siamo preparati per la stagione dei trasferimenti, sappiamo quali sono le nostre carenze. Ci sono giocatori individuati dal nostro allenatore e dallo scouting: avevamo già iniziato i contatti con loro. Nel processo di mercato c’è ancora tempo, ma vogliamo concludere il prima possibile".

Di assoluta rilevanza invece l'uscita pubblica a proposito del futuro di Mauro Icardi (gol e assist questa sera), in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ancora senza rinnovo. Mentre il nome dell'ex Inter è stato accostato a vari club di Serie A, tra cui Milan, Roma e Como: "Mauro Icardi sarà un calciatore del Galatasaray ancora per i prossimi 5 mesi", ha dichiarato il presidente del Cimbom Ozbek. "È un giocatore molto importante per noi. Quando sarà il momento, prenderemo la nostra decisione".

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, comunque, Icardi sarebbe vicinissimo a stipulare l'accordo per il rinnovo con il Galatasaray. Per un contratto, si vocifera, biennale con opzione per ulteriori 12 mesi ma ingaggio dimezzato (da 10 a 4,5 milioni).