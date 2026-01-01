Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mauro Icardi, la strada poteva portare alla Juventus. Checché ne dica Okan Buruk

Mauro Icardi, la strada poteva portare alla Juventus. Checché ne dica Okan BurukTUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Le vie del calciomercato sono infinite. Quella di Mauro Icardi, in scadenza a giugno con il Galatasaray, poteva portare a Torino. Sponda Juventus, con i bianconeri che avevano chiesto la disponibilità al centravanti, data immediatamente, oltre a dialogare in una conference call per capire la fattibilità dell'operazione. Anche Luciano Spalletti aveva dato il via libera a quello che sarebbe stato un ritorno da figliol prodigo, seppur in un'altra squadra e a diversi anni di distanza rispetto a quanto visto con l'Inter.

Sembrava quindi che Icardi fosse di ritorno in Italia, accettando sei mesi di contratto più un rinnovo in caso di Champions League. Invece le parole di Chiellini e Spalletti, la notte prima della chiusura, avevano smentito questa possibilità anche con toni particolarmente vigorosi. Dopo Galatasaray-Juventus è stato Okan Buruk, tecnico dei turchi, a bollare la cosa. "I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse".

Il giorno dopo la chiusura del calciomercato invece era stato Letterio Pino, agente del calciatore, a smentire quanto apparso sui media turchi. "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino. Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa". Oggi Mauro Icardi compie 33 anni.

Articoli correlati
La corazzata Galatasaray e quei due centravanti che servirebbero a Spalletti La corazzata Galatasaray e quei due centravanti che servirebbero a Spalletti
Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni: Thuram in dubbio, Icardi con Osimhen?... Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni: Thuram in dubbio, Icardi con Osimhen?
Galatasaray, l'ex ds: "Icardi il colpo più clamoroso. Volevamo Asamoah dalla Juve... Galatasaray, l'ex ds: "Icardi il colpo più clamoroso. Volevamo Asamoah dalla Juve ma saltò"
Altre notizie Nato Oggi...
Mauro Icardi, la strada poteva portare alla Juventus. Checché ne dica Okan Buruk Mauro Icardi, la strada poteva portare alla Juventus. Checché ne dica Okan Buruk
Giacomo Raspadori, il Pablito di un Mondiale mai giocato. E che ora rivuole la Nazionale... Giacomo Raspadori, il Pablito di un Mondiale mai giocato. E che ora rivuole la Nazionale
Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma. Distanza enorme per il rinnovo, c'è... Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma. Distanza enorme per il rinnovo, c'è la Juve
Martin Baturina, esploso finalmente a gennaio. Quando lo volevano Leeds e Fiorentina... Martin Baturina, esploso finalmente a gennaio. Quando lo volevano Leeds e Fiorentina
Jakub Kiwior, l'unica sconfitta del Porto quando era assente. E ora fuori per due... Jakub Kiwior, l'unica sconfitta del Porto quando era assente. E ora fuori per due settimane
Nick Woltemade, l'acquisto più importante del mercato del Newcastle. In polemica... Nick Woltemade, l'acquisto più importante del mercato del Newcastle. In polemica con Rummenigge
Liam Brady compie 70 anni Liam Brady compie 70 anni
Niccolò Fortini, il terzino che piace a tutti i top club. In scadenza fra (poco più... Niccolò Fortini, il terzino che piace a tutti i top club. In scadenza fra (poco più di) 12 mesi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
2 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
3 Bodo/Glimt, Knutsen: "Buona gara, ma non perfetta. Siamo stati un po' fortunati"
4 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.1 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
Immagine top news n.2 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Immagine top news n.3 Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Immagine top news n.4 Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta
Immagine top news n.5 Disfatta totale in Champions League. L'incubo zero italiane agli ottavi di finale è dietro l'angolo
Immagine top news n.6 Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1
Immagine top news n.7 Il Milan sbatte sul Como, al Meazza (e non a Perth) finisce 1-1. Per la gioia dell'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve vincere col Como. Inter, quelle di Bastoni non sono scuse"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Vanoli: "Fortini influenzato dal mercato. In allenamento l'ho 'massacrato'"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"
Immagine news Serie A n.5 Stadio Flaminio, Ass. Onorato: "Documentazione Lazio completa, ora parola agli uffici"
Immagine news Serie A n.6 Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Viti è tornato in gruppo. Ma al rientro dal campo ha trovato la casa svaligiata dai ladri
Immagine news Serie B n.2 Samp, Esposito, Viti e Depaoli tornano in gruppo. Si ferma Hadzikadunic: sintomi influenzali
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori
Immagine news Serie B n.4 Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina
Immagine news Serie B n.5 Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania-Trapani, granata ko. Aronica: "Con 17 volti nuovi dal mercato non è semplice"
Immagine news Serie C n.2 Il Catania batte il Trapani e tiene vivo il campionato. Toscano: "Complimenti ai miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: il Catania batte il Trapani. La classifica aggiornata
Immagine news Serie C n.4 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani
Immagine news Serie C n.5 Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Immagine news Serie C n.6 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV