Mauro Icardi, la strada poteva portare alla Juventus. Checché ne dica Okan Buruk

Le vie del calciomercato sono infinite. Quella di Mauro Icardi, in scadenza a giugno con il Galatasaray, poteva portare a Torino. Sponda Juventus, con i bianconeri che avevano chiesto la disponibilità al centravanti, data immediatamente, oltre a dialogare in una conference call per capire la fattibilità dell'operazione. Anche Luciano Spalletti aveva dato il via libera a quello che sarebbe stato un ritorno da figliol prodigo, seppur in un'altra squadra e a diversi anni di distanza rispetto a quanto visto con l'Inter.

Sembrava quindi che Icardi fosse di ritorno in Italia, accettando sei mesi di contratto più un rinnovo in caso di Champions League. Invece le parole di Chiellini e Spalletti, la notte prima della chiusura, avevano smentito questa possibilità anche con toni particolarmente vigorosi. Dopo Galatasaray-Juventus è stato Okan Buruk, tecnico dei turchi, a bollare la cosa. "I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse".

Il giorno dopo la chiusura del calciomercato invece era stato Letterio Pino, agente del calciatore, a smentire quanto apparso sui media turchi. "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino. Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa". Oggi Mauro Icardi compie 33 anni.