Icardi non torna in Italia: accordo trovato con il Galatasaray, firmerà il rinnovo. I dettagli

Ci sono sviluppi a proposito del futuro dell'attaccante e simbolo dal 2022 del Galatasaray, Mauro Icardi. Il centravanti argentino era da tempo al centro delle attenzioni per capire se sarebbe rimasto o meno nella squadra: il contratto dell'ex Inter con il club giallorosso infatti scadrà il prossimo 30 giugno e ancora non è stato stipulato il rinnovo.

Di movimenti però ce ne sono stati per Maurito e la dirigenza del Gala aveva già tenuto un incontro, con tanto di proposta presentata al giocatore: un nuovo accordo annuale con opzione di estensione per altri 12 mesi, a patto però di ridursi lo stipendio. Nella fattispecie passando dagli attuali 10 milioni di euro a stagione fino a 4,5 milioni. Secondo le ultime informazioni fornite dal portale turco Sabah Spor, Icardi ha accettato di decurtarsi lo stipendio e avrebbe chiesto tuttavia qualcosa in cambio.

Una durata superiore del nuovo contratto che andrà a firmare, di 2 anni con opzione per un ulteriore. E non finisce qui, perché il Galatasaray avrebbe già risposto positivamente al 32enne argentino, accettando le condizioni poste. Nei prossimi giorni, dunque, Icardi apporrà in calce la firma che lo legherà ulteriormente ai colori giallorossi. Prolungando dunque un matrimonio vincente. Salta quindi il ritorno in Italia, confermando dunque le anticipazioni a proposito della pista fredda che avrebbe portato al Como.

Attualmente in stagione, di rientro da un grave infortunio al ginocchio, l'ex Inter ha trovato 9 gol in 23 partite e superato la leggenda del Cimbom Hagi, diventando così il miglior marcatore straniero nella storia del club nel campionato turco (Süper Lig). Complessivamente dal suo arrivo in Turchia invece Maurito ha sollevato in cielo 5 trofei, segnando 70 reti in 110 partite. Con 22 assist a corredo.