Galatasaray in campo alla vigilia della Juventus: gruppo al completo, c'è anche Sané
Giornata di vigilia per la Champions League, che dopo aver concluso la fase di campionato, inizierà domani la fase playoff, con otto squadre impegnate nella gara di andata. Ad aprire il turno sarà la Juventus, che alle 18:45 scenderà sul terreno di gioco dell'Ali Sami Yen Sports Park di Istanbul per affrontare il Galatasaray.
Come mostrato dalle immagini e dai video dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club turco questa mattina è sceso in campo per la rifinitura in vista del match. Gruppo al completo per il tecnico del Gala Okan Buruk, che per l'occasione recupera anche il tedesco Leroy Sané. Assente solo l'ex della sfda Mario Lemina per squalifica.
