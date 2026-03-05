Galatasaray, Osimhen devastante. C'è una clausola? Il presidente delude i club interessati

Con 17 gol e 6 assist in questa stagione (25 gare ufficiali), oltre all'eliminazione dalla Champions League impartita alla Juventus con il suo sigillo ai playoff, Victor Osimhen è finito sulla bocca di tutti. E sui taccuini di diverse pretendenti di top club europei che ambiscono all'ingaggio del centravanti nigeriano classe '98. Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha tessuto le lodi dell'ex Napoli e poi parlato del futuro del giocatore con contratto valido fino al 2029 con il club.

"Tra i centravanti passati dal Galatasaray, Osimhen è il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay... È straordinario!", le prime parole riportate dal quotidiano turco Fanatik. "Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Lotta con un'intensità altissima senza fare distinzioni tra le partite, persino negli allenamenti sembra di essere in gara. A volte temiamo che possa infortunarsi, ma è un grande professionista e si prende cura di sé meticolosamente. Ha anche un ottimo rapporto con i compagni".

Dalla Turchia c'è chi ha assicurato che all'interno dell'accordo stipulato tra le parti sia presente una clausola rescissoria, che permetterebbe a club privilegiati di assicurarsi Victor Osimhen ad una determinata cifra. Ma il numero uno del Galatasaray ha negato in pieno l'indiscrezione: "Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni", ha detto Özbek. "Forse il giorno in cui lo abbiamo acquistato si è parlato di una cifra elevata (75 milioni, ndr), ma oggi nell'opinione pubblica calcistica prevale l'idea che il prezzo del cartellino pagato sia rimasto basso e che il valore del giocatore sia molto più alto".