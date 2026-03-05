Vieri: "Gli attaccanti decidono le gare e Leao è imprevedibile: può sparire e poi fare 2 gol in 2 minuti"

Christian Vieri, ex bomber di Inter, Lazio, Juve, Milan e della Nazionale, ha parlato del prossimo derby della Madonnina in una intervista concessa oggi a La Repubblica: "L’Inter è messa molto bene, ha più giocatori che stanno facendo benissimo. Pio Esposito è esploso quest’anno, Bonny sta facendo bene. Il Milan ha preso un nuovo centravanti a gennaio, Füllkrug, che deve ancora trovare continuità, ma resta pericoloso. E Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti. È difficile da marcare, difficile da capire. Gli attaccanti decidono le partite e San Siro sarà strapieno: è bellissimo per il pubblico".

"La vita e la morte lasciamole stare, ma il derby è una gara che vuoi giocare"

Vieri ha risposto alla dichiarazione di Leao, il quale aveva definito il derby una questione di vita o di morte, osservando che la vita e la morte siano ben altra cosa. Ha aggiunto, tuttavia, che si tratti di incontri che ogni calciatore desidera disputare, essendo proprio quelle le partite per cui si intraprende la carriera, con San Siro gremito e il mondo intero a guardare.

Ha ricordato di aver affrontato, nel corso della sua carriera, derby contro i giocatori più forti al mondo e ha ribadito che la vittoria sia fondamentale per la città, per i tifosi e per la squadra.