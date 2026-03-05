Quanto costa? Dove potrebbe andare? Il punto su Di Gregorio, in uscita dalla Juve

Quale sarà il prossimo club di Michele Di Gregorio? Appurato che la Juventus da qualche settimana ha sciolto le riserve circa la necessità di inserire in rosa un nuovo numero uno per la prossima stagione, c'è da chiedersi dove potrebbe finire il portiere classe '97 che un paio d'anni fa fu acquistato da Cristiano Giuntoli per sostituire Wojciech Szczesny e che oggi a sua volta si ritrova in discussione. Dopo qualche errore di troppo Luciano Spalletti, nelle ultime due gare, ha deciso di farlo accomodare in panchina a favore di Mattia Perin. Una decisione provvisoria, ma intanto il tecnico di Certaldo che sta trattando con la Juventus il rinnovo di contratto e sta progettando la squadra che verrà avverte la necessità di inserire in rosa un nuovo numero uno.

E Di Gregorio? Innanzitutto partiamo dai numeri. Il 5 luglio 2024 fu ufficialmente acquistato dalla Juventus per 18 milioni di euro più oneri accessori per 800mila euro e bonus fino a due milioni. In estate saranno passati due anni da quell'accordo e l'estremo difensore 28enne resterà a bilancio per poco più di dieci milioni di euro. La base di partenza per qualsivoglia club interessato sarà questa, 10-11 milioni a cui bisogna aggiungere un ingaggio accessibile ma non alla portata di tutti. Di Gregorio ha infatti altri tre anni di contratto con la Juventus a circa 2 milioni di euro netti a stagione: al lordo, parliamo di un costo che si aggira sui 3.7/3.8 milioni di euro l'anno.

Ma dove potrebbe andare? Il profilo di Di Gregorio sarebbe adatto a un club come la Fiorentina in caso di salvezza. Nonostante De Gea abbia altri due anni di contratto, Fabio Paratici potrebbe optare per un altro numero uno in estate e l'uomo digre per costi sarebbe operazione alla portata della Fiorentina. Ha invece solo un altro anno di contratto col Bologna il portiere polacco 34enne Lukasz Skorupski: anche in questo caso, in estate andranno fatte delle valutazioni.

Jean Butez a Como sta disputando una stagione eccellente, si sta meritando la conferma ma non è scontata. Occhio infine a ciò che accadrà tra i pali dell'Atalanta con Marco Carnesecchi che oggi è gettonatissimo. Con un'offerta irrinunciabile la Dea potrebbe farlo partite e Di Gregorio, a quel punto, entrare nei radar della società orobica.