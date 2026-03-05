Palermo, la Serie A passa dagli scontri diretti: sfide con Monza, Frosinone e Venezia

Il Palermo resta pienamente in corsa per la Serie A in un campionato di Serie B che si conferma equilibrato e aperto fino alle ultime giornate. In testa alla classifica ci sono Venezia e Monza, entrambe a quota 60 punti, seguite dal Frosinone a 55. Subito dietro, a una sola lunghezza dai ciociari, c’è proprio il Palermo con 54 punti.

I rosanero sono dunque a ridosso della zona promozione diretta, nonostante un passo falso recente che ha rallentato la loro marcia: la sconfitta sul campo del Pescara, attualmente ultimo in classifica. Un risultato inatteso che ha impedito alla squadra di Filippo Inzaghi di guadagnare terreno sulle dirette concorrenti.

Al di là di quel ko, però, il Palermo continua a restare pienamente dentro la lotta per salire in Serie A. Anche perché il calendario potrebbe offrire opportunità importanti alla formazione siciliana.

Da qui alla fine della stagione, infatti, i rosanero dovranno affrontare tutte le squadre che li precedono in classifica, con una serie di scontri diretti che potrebbero cambiare completamente gli equilibri della corsa promozione.

Il primo appuntamento chiave arriverà alla 30ª giornata, quando il Palermo farà visita al Monza in una sfida dal peso specifico enorme. Un’altra tappa fondamentale sarà poi alla 34ª giornata, con la trasferta sul campo del Frosinone.

Infine, il calendario potrebbe regalare un epilogo spettacolare: all’ultima giornata il Palermo affronterà il Venezia allo stadio Penzo, in una partita che potrebbe valere un’intera stagione. Se le distanze dovessero restare così ridotte, quella sfida potrebbe trasformarsi in una sorta di finale per la promozione.

Molto passerà dunque dagli scontri diretti. Il Palermo è lì, a contatto con le prime, e con diversi confronti ancora da giocare contro le rivali: la corsa alla Serie A è più aperta che mai.