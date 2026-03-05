Ranocchia: "Inter, se vinci il derby lo scudetto è tuo. Niente strascichi Champions"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in previsione del derby di Milano in programma domenica sera contro il Milan:

"Se dovesse vincere l’Inter potrebbe essere decisivo, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto".

Sui possibili strascichi dell'eliminazione in Champions League per i nerazzurri, poi, Ranocchia spiega: "Non credo. Parliamo di una squadra forte, solida, con un organico ampio e di alto livello. Non è un’Inter da ricostruire, penso anche al grande vantaggio che ha in campionato. Sicuramente la Champions è un obiettivo, per una squadra come l’Inter. Ma bisogna anche considerare che è una competizione complicata: non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo come successo di recente"