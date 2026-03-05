L'Empoli non sa più vincere: solo 4 punti nel girone di ritorno. E ora deve guardarsi le spalle

Quattro pareggi e cinque sconfitte in nove gare. La distanza dalla zona play out ora è di appena tre punti

Il girone di ritorno dell’Empoli è un vero e proprio incubo che rischia di trascinare la squadra toscana, partita con ambizioni d’alta classifica, in una lotta salvezza da cui è sempre difficile tirarsi fuori. Attualmente la formazione di Alessio Dionisi naviga a metà classifica con 31 punti, solamente tre in più della coppia Bari-Virtus Entella che attualmente si sfiderebbe nel play out per conquistare la permanenza in Serie B.

Dopo la vittoria al rientro dalla pausa invernale, uno a zero sul campo del Cesena, per i toscani infatti è arrivata una lunghissima striscia di gare senza successi coincisa con l’avvio del girone di ritorno: in nove gare infatti gli azzurri hanno conquistato appena quattro punti e scivolando così in classifica verso la zona retrocessione. E all’orizzonte c’è una sfida contro un Catanzaro in forma – cinque risultati consecutivi di fila – che punta a rafforzare la sua posizione nei play off.

La classifica nella metà bassa della Serie B è al momento molto corta con 11 squadre raccolte in 12 punti dal Padova decimo al Pescara ultimo: l’Empoli come detto ha tre punti di vantaggio sui play out – con Sampdoria, Avellino e Reggiana in mezzo -, ma appena quattro dalla retrocessione diretta. Per evitare guai maggiori, e una seconda retrocessione consecutiva dopo quella dalla Serie A della passata stagione, serve una sterzata immediata o gli incubi potrebbero diventare sempre più concreti.