Lutto nel mondo del calcio: è morto a 84 anni Rosario Di Vincenzo. Il 12 della "Grande Inter"

Il mondo del calcio piange la morte di Rosario Di Vincenzo, per tutti "Sarin". L'ex portiere aveva 84 anni e nella sua carriera aveva vestito le maglie di Genoa, Sampdoria, Lazio e Inter, con il ruolo di numero 12 (riserva di Giuliano Sarti) nella Grande Inter di Helenio Herrera. Con i nerazzurri ha vinto due Scudetto, nel 1963 e nel 1965 e la Coppa dei Campioni del 1965, stagione nella quale disputò tre gare.

Dopo la vittoria di quella che adesso è la Champions League, Di Vincenzo lasciò l'Inter e vestì le maglie di Varese, Genoa, Potenza, Lazio, Brindisi, Sampdoria, Imperia e Pro Vercelli.

Il cordoglio dell'Inter.

Tramite il proprio sito ufficiale, l'Inter ha ricordato così Rosario Di Vincenzo: "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rosario Di Vincenzo e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.

Nato a Genova nel 1941, portiere, arriva all'Inter nel 1962/1963 dall'Entella, per poi essere girato in prestito alla Triestina. Tornato all'Inter come vice di Giuliano Sarti, colleziona 3 presenze in campionato nella stagione 64-65, quella dello Scudetto (e della Coppa dei Campioni, alla quale però non prese parte). La sua carriera è durata fino al 1980, tra Serie A e B, prima di dedicarsi all'allenamento dei giovani portieri".