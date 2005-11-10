Galli racconta la cena degli ex Milan con Cardinale: "Ha una visione berlusconiana"

Venerdì scorso alla cena organizzata dal patron rossonero Gerry Cardinale con diversi giocatori ex Milan era presente anche Filippo Galli, che a gazzetta.it ha raccontato alcuni retroscena di quanto si è verificato: "Ha parlato per 30 minuti abbondanti ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo".

Un paragone pesante

Galli tocca poi un tema delicatissimo per i tifosi: "Ha speso parole belle sul percorso di Berlusconi nel club, sottolineando però che oggi Berlusconi si troverebbe a che fare con un mondo cambiato, dove diventa vitale la sostenibilità finanziaria. Ora attendiamo che si realizzi qualcosa…

Adesso c’è un mercato di gennaio in cui intervenire, un’area tecnica da sistemare e definire. C’è la necessità di creare una governance di livello, altrimenti l’allenatore resta solo, e se per caso i risultati non arrivano… L’impressione con cui sono uscito da quel ristorante? Molto buona. L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione".