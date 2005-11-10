Cugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato il giornalista Mimmo Cugini. E ha parlato di Inter dopo il successo in Champions League: "L'Inter ha giocato una partita perfetta. Ho sempre pensato che l'unico avversario in campionato sia se stessa. Ossia avere meno fame, che capita dopo aver vinto, ma dico che c'era nell'aria una gran voglia di dire che l'Inter non è poi così forte. Invece i valori sono questi. E' evidente che nel derby c'è stata o sottovalutazione dell'avversario o prestazione sotto ritmo, e questo è un problema che Chivu deve risolvere seriamente. La mancanza di Lautaro poi è una variabile notevole per questa squadra, soprattutto come personalità nei momenti di difficoltà".

E ora arriva il Como:

"Il Como è una delle squadre più forti del campionato, credo che preparare partite contro squadre molto forti non sia un problema, soprattutto per trovare stimoli. E poi è quella prima della sosta. Dal punto di vista psicologico era importante vincere a Rotterdam, la partita col Como è uno scontro diretto per lo Scudetto ormai, visto che il Como è una top del campionato. Però le difficoltà dell'Inter negli ultimi anni sono stati contro squadre che si chiudono molto. Credo che sarà una bellissima partita, sono due allenatori che vogliono giocare in maniera propositiva, anche se in maniera diversa".

Come si spiega il ko della Roma?

"La Roma ha perso perchè gioca un ritmo forsennato, quando non ha più le forze non ha la capacità di gestire. E' una squadra molto bella in certi momenti, che poi dà l'impressione che si spenga la luce. La partita di ieri è molto simile a quella col Real. E' una questione di gestire i momenti della partita, perché lo abbiamo visto altre volte. Se l'avversario non è alla sua altezza, può bastare giocare 50-60 minuto, altrimenti no".