Inter, buone notizie per Chivu: Stones e Jones tornano in gruppo. Verso la convocazione col Como

Buone notizie dall'infermeria dell'Inter in vista della prossima giornata di campionato. Cristian Chivu può tornare a contare su John Stones e Curtis Jones, entrambi reduci da problemi fisici che li avevano costretti a fermarsi nelle ultime settimane. I due giocatori hanno infatti svolto l'intera seduta di allenamento insieme al resto della squadra, confermando i progressi registrati nel percorso di recupero.

Stones e Jones verso la convocazione per Inter-Como

Il difensore inglese e il centrocampista sono dunque candidati a rientrare nell'elenco dei convocati per Inter-Como, in programma domenica a San Siro. Difficile, almeno per il momento, ipotizzare un impiego dal primo minuto: dopo il periodo di inattività, Chivu potrebbe concedere a entrambi qualche minuto a partita in corso, anche in base all'andamento della gara.

La sfida con la formazione di Cesc Fabregas sarà l'ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali, che poi servirà a entrambi per recuperare la piena forma.