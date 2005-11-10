Juventus e Roma seguono Wiafe del Genoa. Valutazione in salita, prossima plusvalenza

Cinque presenze nelle ultime cinque partite, Samuel Wiafe rischia di diventare un oggetto di mercato. Perché nelle ultime settimane sia la Juventus che la Roma stanno seguendo con particolare intenzione il centrocampista del Genoa. Esordio con la Fiorentina, dal primo minuto con la Roma, ha raccolto altre due partenze fra i titolari. Insomma, la sensazione è di trovarsi di fronte a un giocatore in grande crescita, dopo che nella scorsa stagione faceva il titolare in Primavera 2 con il Modena, rientrato in un affare allargato da 2,5 milioni di euro più Odero e Consiglio in direzione Emilia.

Valutazione difficile

Diciotto anni appena compiuti, il futuro di Wiafe verrà deciso nei prossimi mesi. Anche perché non c'è una possibile valutazione, consdierati anche i recenti casi, fra Ekhator ad Ahanor, con cui i rossoblù sono riusciti a mettere a segno plusvalenze importanti con Juventus e Atalanta. Nelle scorse settimane ha ricevuto anche la convocazione in Under 19, con la 21 di Silvio Baldini che ci farà più di un pensierino.

Genoa per caso

Daniele De Rossi, tecnico rossoblù, nelle scorse settimane aveva parlato proprio di Wiafe, una delle migliori rivelazioni di questo inizio di campionato per i rossoblù, con cinque presenze sebbene fosse inizialmente destinato alle formazioni giovanili: "È un ragazzo quasi 'capitato' (per caso, ndr), non l'ho mai considerato a inizio estate, faceva più parte della Primavera. Ci ha colpito per la forza fisica, poi sa giocare sotto pressione e senza paura. Ne sentirete parlare in futuro, mi piace davvero tanto questo ragazzo".