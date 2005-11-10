Inter, ecco come cambia il contratto di Dimarco dopo l'attivazione della clausola

Nelle ultime ore l'Inter ha attivato la clausola unilaterale per estendere il contratto di Federico Dimarco in scadenza il 30 giugno 2027 per una ulteriore stagione. Con una PEC, la società meneghina ha esteso l'accordo fino al 2028 e ha di fatto allontanato la possibilità che il classe '97 possa andar via a parametro zero nei prossimi mesi. "Federico è un interista doc, abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno concordato anche se sarebbe unilaterale da parte dell'Inter - ha dichiarato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta prima di Feyenoord-Inter 0-3 -. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto perché lui ha manifestato la volontà di restare e noi vogliamo che resti. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori". L'intesa insomma stando alle parole di Marotta non è certo definitiva, ma un primo passo per rendere più agevole la trattativa che andrà in scena nei prossimi mesi. Ma com'è cambiato il contratto di Dimarco dopo questa decisione dell'Inter?

Cosa cambia col nuovo accordo

La clausola esercitata dall'Inter entrerà evidentemente in vigore dal prossimo 1° luglio e questo vuol che, fino ad allora, il giocatore continuerà a percepire lo stesso stipendio. Se poi nel frattempo non dovesse arrivare un nuovo accordo, allora per Dimarco scatterebbe l'ultimo anno di contratto a 5.2 milioni di euro netti a stagione. Grossomodo mezzo milione in più rispetto allo stipendio attuale.

Dimarco vuole rinnovare

Come detto, l'idea però da ambo le parti è quella di arrivare a un'intesa su un nuovo contratto valida per altre 4-5 stagioni prima della fine del campionato. Dimarco vuole proseguire la sua carriera all'Inter, se possibile anche chiuderla: "Questa non è una maglia come le altre e sappiamo tutti cosa rappresenta San Siro. Quest'anno - diceva a inizio stagione - avremo bisogno del supporto di tutti. Sarà importante anche sostenerci tra di noi, dobbiamo trascinarci a vicenda per mantenere l'Inter sempre ai massimi livelli".