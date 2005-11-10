Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"

Per otto volte in 13 partite fra campionato e Coppa Italia Serie C il Cittadella è riuscito a tenere la propria porta inviolata. Merito anche del portiere Alessandro Zanellati che ai microfoni de Il Gazzettino ha parlato di questa statistica importante che sta permettendo ai veneti di mantenere il primo posto nel Girone A di Serie C.

"È un numero importante. Le aspettative sono alte quando giochi in una squadra con tanta qualità, ma non è mai facile per un portiere, perché giochi in un campionato tosto e le avversarie sono forti. C’è tutto un lavoro della squadra dietro a questi numeri, e fa sì che poi si traduca nei pochi gol presi", ha spiegato Zanellati alle colonne del quotidiano padovano.

Spazio poi al prossimo avversario: "Il Treviso? Si affrontavano due allenatori che si conoscono bene, c’è stato uno studio tattico come nel gioco degli scacchi. Musso è molto bravo nel lavorare sui nostri concetti, e rimangono quelli indipendentemente da chi vai ad affrontare: si presta attenzione all’avversario, ma soprattutto si pensa a casa nostra. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei punti di forza, cerchiamo di lavorare su quelli. Non dico che prepariamo tutte le partite nella stessa maniera, ma prima di ogni altra cosa ci focalizziamo su noi stessi. Dietro, in difesa, siamo solidi, e davanti c’è gente che prima o poi il gol te lo fa”.