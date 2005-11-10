Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:04Serie C
04.11.2026 15:04Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Inzitari/I love Giana

Per otto volte in 13 partite fra campionato e Coppa Italia Serie C il Cittadella è riuscito a tenere la propria porta inviolata. Merito anche del portiere Alessandro Zanellati che ai microfoni de Il Gazzettino ha parlato di questa statistica importante che sta permettendo ai veneti di mantenere il primo posto nel Girone A di Serie C.

"È un numero importante. Le aspettative sono alte quando giochi in una squadra con tanta qualità, ma non è mai facile per un portiere, perché giochi in un campionato tosto e le avversarie sono forti. C’è tutto un lavoro della squadra dietro a questi numeri, e fa sì che poi si traduca nei pochi gol presi", ha spiegato Zanellati alle colonne del quotidiano padovano.

Spazio poi al prossimo avversario: "Il Treviso? Si affrontavano due allenatori che si conoscono bene, c’è stato uno studio tattico come nel gioco degli scacchi. Musso è molto bravo nel lavorare sui nostri concetti, e rimangono quelli indipendentemente da chi vai ad affrontare: si presta attenzione all’avversario, ma soprattutto si pensa a casa nostra. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei punti di forza, cerchiamo di lavorare su quelli. Non dico che prepariamo tutte le partite nella stessa maniera, ma prima di ogni altra cosa ci focalizziamo su noi stessi. Dietro, in difesa, siamo solidi, e davanti c’è gente che prima o poi il gol te lo fa”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cittadella, operazione alla spalla riuscita per Zanellati. Il comunicato del club
Immagine news 2
Cittadella, lussazione alla spalla per Zanellati. Il portiere si opererà martedì prossimo
Immagine news 3
Cittadella, Zanellati: "Grande onore essere scelto da una piazza come questa"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
15:04 Serie C
Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"
Immagine news 2
13:19 Serie C
Corini: "100 panchine con il Brescia, spero di farne ancora tantissime"
Immagine news 3
11:34 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWLumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Immagine news 4
11:19 Serie C
Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley
Immagine news 5
11:04 Serie C
Novellino sul Perugia: "Riusciremo a chiudere questo benedetto closing"
Immagine news 6
10:19 Serie C
Febbre Ronaldinho a Ravenna: iniziati i lavori per ampliare il Benelli. Altri 1800 posti in arrivo
Immagine news 7
09:04 Serie C
Coppa Italia Serie C, date e orari dei quarti di finale: si gioca l'8 dicembre
Ieri
Immagine news 8
18:32 Serie CUfficiale
UfficialeAlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 I dubbi su Lazio-Cagliari non fermano Colombo. Orsato ci punta per Fiorentina-Juve: i precedenti
Immagine top news n.1 Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Immagine top news n.2 Elezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura
Immagine top news n.3 Milan, tegola Chukwueze: il nigeriano operato a Londra. Tempi di recupero lunghi
Immagine top news n.4 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.5 Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire
Immagine top news n.6 Milan, giallo Chukwueze: nuovi esami, rischia l'operazione e può rientrare in primavera
Immagine top news n.7 Tre indizi fanno una prova, la Roma quest'anno ha un problema con le rimonte subite
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini sulla Roma: “Bellissima da vedere, ma quanto va in vantaggio si piace troppo”
Immagine news Altre Notizie n.2 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Serie A
Immagine box news Serie A Galli racconta la cena degli ex Milan con Cardinale: "Ha una visione berlusconiana"
Immagine box news Serie A Fiorentina, finalmente Oulai e Gonçalves. Ma saranno titolari? Come può cambiare Vanoli
Immagine box news Serie A Morte de Miguel, Martina ricorda lo scontro con Antognoni: "Mi venne l'ulcera per la tensione"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Derby? Non mi aspettavo un'emozione così, in Premier mai vista"
Immagine box news Serie A Valentini sulla Roma: “Bellissima da vedere, ma quanto va in vantaggio si piace troppo”
Immagine box news Serie A Chiarugi e Merlo raccontano: "L'alluvione, gli stivali ai piedi e le pale per liberare Firenze dal fango"
Serie B
Immagine box news Serie B Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
Immagine box news Serie B Lo strano caso di Suslov: in campo più con la Slovacchia che con l'Hellas Verona
Immagine box news Serie B Pesce sull'Ascoli: "Mi aspettavo potesse far bene. La piazza merita soddisfazioni importanti"
Immagine box news Serie B Avellino-Sampdoria, emessi otto DASPO dopo gli scontri del 9 ottobre
Immagine box news Serie B Vivarini: "A Frosinone mercato tardivo, a Pescara scelta di cuore. Bari? Spogliatoio complicatissimo"
Immagine box news Serie B Gli infortuni complicano i piani del Palermo: Inzaghi scopre la coperta corta in difesa
Serie C
Immagine box news Serie C Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Corini: "100 panchine con il Brescia, spero di farne ancora tantissime"
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Immagine box news Serie C Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley
Immagine box news Serie C Novellino sul Perugia: "Riusciremo a chiudere questo benedetto closing"
Immagine box news Serie C Febbre Ronaldinho a Ravenna: iniziati i lavori per ampliare il Benelli. Altri 1800 posti in arrivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio