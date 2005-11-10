Udinese, Karlstrom a Runjaic: "Sarò sempre grato della fiducia che mi hai dato"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:37Serie A
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04.11.2026 15:37Serie A
Il capitano dei friulani saluta il suo ex allenatore con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Grazie di tutto coach".
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Jesper Karlstrom è il capitano, il simbolo dell'Udinese che in questo momento fatica, ma che solo un anno fa ha raccolto 50 punti. Il centrocampista attraverso il suo profilo Instagram ha voluto postare un messaggio nei confronti di Kosta Runjaic, esonerato dai friulani qualche giorno fa per lo scarso rendimento stagionale. Al suo posto è stato scelto Paolo Zanetti.
Il saluto di Karlstrom
"Grazie di tutto coach, Mali (Malecki, il vice, ndr) e Alex (Trukan, altro componente dello staff, ndr). Sarò per sempre grato dei ricordi e della fiducia che mi hai dato".
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