Milan, De Winter: "Siamo felici dopo il derby. Sono giovane, vedremo cosa mi riserverà il futuro"

Alla vigilia, il difensore rossonero, Koni De Winter, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole, a cominciare dalla nascita della figlia di poche ore fa: "È stato molto, molto bello. Sono contento che sia andato tutto bene, senza problemi, e che tutti stiano bene. È un momento molto importante della mia vita, però siamo qua per parlare di calcio”.

Questo è il momento più bello, più felice e più importante della sua carriera, parlando di calcio?

“Sì, però penso di aver sempre lavorato molto e di essere sempre cresciuto. Sono ancora giovane, continuo a lavorare e a migliorare. Sono curioso di vedere cosa mi riserverà il futuro”.

Che tipo di energie positive può lasciarvi la vittoria nel derby?

“Penso che sia molto, molto bello vincere una partita così, perché senti quanto sia importante soprattutto per i tifosi. Però penso che per tutti noi che siamo qua sarebbe ancora più bello vincere qualcosa di importante, uno scudetto, un titolo. Gioiremmo ancora di più per quello che per la vittoria nel derby”.

A proposito di questo, c'è una doppia andatura: in campionato il Milan ha un ritmo, mentre in Europa, come dicono i numeri, ne ha un altro. Domani è fondamentale vincere, perché avete raccolto tre punti su nove, anche se avete affrontato squadre forse più da Champions League che da Europa League. Il Ferencvaros è un avversario serio, con nove punti su nove.

“Sì, ogni partita è seria e noi le affrontiamo tutte in questo modo. Vogliamo vincere ogni partita e facciamo di tutto per riuscirci. In Europa non abbiamo ancora ottenuto tante vittorie, però, come in ogni partita, anche questa volta cercheremo di vincere”.

In estate, quando eravate in ritiro, dicevate che era iniziato un nuovo percorso e che il mister vi chiedeva cose diverse rispetto al passato. A che punto siete arrivati in questa crescita? L'impressione che nelle ultime due o tre settimane abbiate fatto uno step importante.

“Sì, penso che la cosa che sento maggiormente sia che la squadra ha molta fiducia. A volte anche troppa, perché poi credo che si veda durante le partite, quando caliamo un po'. Penso che sia molto importante rimanere sempre concentrati, mantenere sempre la massima attenzione su quello che chiede il mister. Credo che sia questo l'aspetto sul quale dobbiamo ancora crescere”.