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Foggia, De Vitto: "Alcuni giocatori non sono all'altezza, a gennaio interverremo"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:04Serie C
04.11.2026 16:04Serie C
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Il patron rossonero analizza la rosa e annuncia possibili interventi a gennaio: "Alcuni giocatori non sono all'altezza".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Foggia si prepara a valutare possibili interventi sul mercato invernale. Ai microfoni di Antenna Sud, il patron Giuseppe De Vitto ha fatto il punto sulla rosa rossonera, evidenziando alcune difficoltà.

"I giocatori ci sono, secondo noi la squadra è stata fatta con criterio e abbastanza bene. Nell'ultima partita mancavano tre titolari, poi altri giocatori di livello non si stanno rivelando all'altezza (non faccio nomi) e li teniamo in panchina. A gennaio sicuramente faremo delle valutazioni e agiremo di conseguenza".

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