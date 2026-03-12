Galliani: "Van Basten il mio colpo da maestro. Vi racconto come presi Ibra dal Barcellona"

Lunghissima intervista di Adriano Galliani al podcast "Colpi da Maestro", il cui lo storico dirigente si è soffermato su alcuni retroscena riguardanti le sue operazioni di mercato più emblematiche:

Sulla notte più complicata fra tutte le trattative fatte: "Dico quella per Ibrahimovic. Ero a Barcellona con il presidente del Barça e con Mino Raiola. L'anno prima Ibra era stato preso dagli spagnoli dall'Inter per una cifra enorme. Credevo fosse impossibile prenderlo dopo appena un anno. A pochi giorni dalla fine del mercato Raiola, che era il maestro del mercato, mi chiama e mi dice di andare a Barcellona perché si può fare. Vado a Barcellona e inizio una grande battaglia per Ibra e alla fine riesco a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Devo convincere Ibra e vado a casa sua dove ci sono anche la moglie e i figli. La moglie esce al mattino, torna nel primo pomeriggio e mi ritrova lì. Non aveva chiesto prima chi fossi. Ibra glielo disse e aggiunse che fino a quando non avessi firmato con il Milan io non me ne sarei andato da casa loro. Zlatan poi ha firmato e quell'anno abbiamo vinto lo scudetto".

Su Dzeko: "Io e Braida eravamo nascosti a Sarajevo che aveva ancora i segni della guerra. Siamo stati vicinissimi a Dzeko che aveva in camera le foto di Gullit e Van Basten".

Sul suo colpo da maestro: "Il colpo da maestro che condivido con Braida è stato Marco van Basten. Non è stato forse il colpo più difficile, ma io credo che Marco sia stato il più bravo di tutti".