Milan, Galliani tifa per Allegri: "Abbiamo passato insieme la sera di San Valentino"
TUTTO mercato WEB
Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera nel giorno in cui ricorre il 40° anniversario dell'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, ha parlato anche di Massimiliano Allegri:
Allegri piaceva al presidente?
«L’ho portato ad Arcore nel 2010 il giorno della finale di Champions dell’Inter. Dopo 5’ era l’allenatore del Milan».
Lei tifa per Max?
«Di più, abbiamo passato insieme la sera di San Valentino. Le basta?»
Infine un aneddoto anche su Berlusconi dopo il suo addio al Milan
«Quando c’era Pioli, mi chiedeva di chiamarlo. Poi glielo passavo e lui gli contestava la costruzione dal basso e gli dava suggerimenti tecnici»
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Ballardini: "Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutta l'Irpinia. Con la Reggiana voglio concretezza"
Pazienza e resilienza, i concetti per battere il Catanzaro. Chiappella: "Voglio un'Entella di spirito"
Come si batte lo Spezia? Mignani carica il Cesena: "Serve il massimo, ma gli avversari non collaborano"
Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su quel che sappiamo fare"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile