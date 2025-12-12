Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Radio Tv Serie A in vista del match che i neroverdi giocheranno a San Siro contro il Milan nella giornata di domenica alle ore 12.30. Queste le sue parole:

"Il messaggio è comunque che andiamo in un campo bellissimo, contro un avversario fortissimo e quindi il messaggio è quello di andare per provare ad esprimere quello che sappiamo fare, sapendo ed essendo consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Però come ho detto prima, proprio dentro quelle difficoltà, la bravura e la bellezza di saperci stare e provare a uscirne".