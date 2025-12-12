Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"
Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Radio Tv Serie A in vista del match che i neroverdi giocheranno a San Siro contro il Milan nella giornata di domenica alle ore 12.30. Queste le sue parole:
"Il messaggio è comunque che andiamo in un campo bellissimo, contro un avversario fortissimo e quindi il messaggio è quello di andare per provare ad esprimere quello che sappiamo fare, sapendo ed essendo consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Però come ho detto prima, proprio dentro quelle difficoltà, la bravura e la bellezza di saperci stare e provare a uscirne".
Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
