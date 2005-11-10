Garbo sulla Lazio: “Sta giocando un grande calcio, nel calcio la chimica fa miracoli”

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole sulle gare dell'ultimo turno di campionato, partendo dalle crisi di Napoli e Juventus, fino ad arrivare alle vittorie di Lazio e Como.

A chi dedichi un pensiero dopo il fine settimana di campionato?

"All'Avvocato Agnelli, che si starà rivoltando nella tomba a vedere ciò che sta facendo John Elkann. Ha distrutto la FIAT, la Ferrari, Repubblica e ora sta distruggendo anche la Juventus, complimenti".

Allegri e Spalletti sono in crisi con Napoli e Juventus. Chi rischia di più?

"È una bella lotta. Quello che sorprende della Juventus è che non ha un'identità. Non so se sia dovuto dal fatto che da anni la società non ne azzecca una, sbagliando direttori, allenatori e giocatori. La rosa di sicuro è modesta ed è stata costruita male, il che non permette ad un allenatore come Spalletti di incidere. Oltretutto il botta e risposta dell'allenatore con Bremer fa capire che ci sia poca serenità anche all'interno dello spogliatoio. Il Napoli invece mi sembra che abbia solo sbagliato la scelta dell'allenatore. Allegri non è il tecnico giusto, mentre servirebbe qualcuno in grado di dare un'impronta di gioco".

Al contrario la Lazio stravince ancora, anche contro la Juventus. Dove può arrivare la squadra di Gattuso?

"Quello che sta succedendo alla Lazio fa capire che noi opinionisti prendiamo più granchi dei pescatori, dato che all'inizio parlavamo di una squadra a rischio retrocessione. Non so dove potrà arrivare la Lazio, ma sta giocando un grande calcio. I tre gol di ieri sono uno più bello dell'altro. La verità è che nel calcio la chimica a volte può creare miracoli. Era un ambiente depresso, con giocatori che non si sapeva bene che valori avessero e un allenatore in cerca di riscatto e invece alla fine ne sta venendo fuori una miracolo. Lotito dovrebbe fare carte false per riportare il pubblico allo stadio, perche non si possono vedere solo diecimila tifosi all'Olimpico".

La vittoria del Como è stata una vittoria da grande squadra?

"Sì, anche perché arriva nella settimana della Champions, dove ha lasciato tante energie fisiche e mentali. Il Como ha dimostrato di avere un impianto di gioco e una rosa importante".