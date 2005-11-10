Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
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Claudia Marrone
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Oggi alle 15:55Serie C
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19.10.2026 15:55Serie C
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Non solo la sconfitta contro la Reggiana, arrivata nel corso della 10ª giornata del campionato di Serie C; la Torres deve infatti fare i conti anche con l'infermeria. Al match di ieri, infatti, non hanno preso parte l'attaccante Alberto Lunghi, a seguito di una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro, mentre l'esterno sinistro Matteo Liviero è rimasto a riposo per un affaticamento muscolare, ma i fari si sono accesi soprattutto intorno a uno degli uomini simbolo dei rossoblù, l'attaccante Luigi Scotto.
Come ha fatto sapere la società, il classe 1990 rimarrà ai box per circa tre settimane a seguito della botta alla spalla rimediata nel corso della gara contro l'Atalanta Under 23.
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