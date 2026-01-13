Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister

Che Gian Piero Gasperini quest'anno abbia il problema centravanti non è una novità, che però il problema nasca da quello che gioca in porta sì, questo si è che è nuovo. Serataccia per Mile Svilar, punto di forza della Roma gasperiniana e definito solo tre giorni fa "come un centravanti" dall'ex tecnico dell'Atalanta, dopo il successo in campionato contro il Sassuolo. "È tra i più forti d'Europa: dà punti alle sue squadre. Si può paragonare a un centravanti da 25 gol, magari oggi avremmo vinto lo stesso ma è un top: spero che giochi in nazionale e che si risolva la situazione ma non so se è possibile".

Ma se in Serie A il portierone belga-serbo fa la differenza regolarmente, dando punti importantissimi alla squadra capitolina, in Coppa Italia ha fatto davvero male, nell'unica presenza dell'edizione 2025-26, visto che con la sconfitta di oggi contro il Toro la competizione della Roma è già conclusa. Responsabilità evidenti sul secondo e sul terzo gol granata, ma anche un pizzico di ritardo nel tuffo che porta in vantaggio i granata nel primo tempo, anche se li è lecito dare tutti i meriti alla giocata di Che Adams. Ma avendoci abituato a miracoli a ripetizione, era facile aspettarsi qualcosa in più anche su un tiro molto difficile.