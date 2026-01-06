Gasp non parla, Lazio scatenata. Muharemovic incedibile a gennaio: le top news delle 22

Gian Piero Gasperini non parla. Del 2-0 della sua Roma sul Lecce, ma più probabilmente anche di mercato: il tecnico giallorosso, dopo il successo del Via del Mare, ha evitato l’incontro con i cronisti, sia in TV che in conferenza stampa. In assenza di spiegazioni ufficiali, la ricostruzione più accreditata è legata a una certa insoddisfazione per il calciomercato della società capitolina, dal quale l’ex allenatore della Dea si aspettava forse già qualche rinforzo. Ne ha parlato, prima del match, il ds Ricky Massara: “Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l'Atletico Madrid che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Zirkzee? Adesso la situazione è diversa perché c'è stato questo cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici anche dello stesso Manchester United”.

Sull’altra riva del Tevere, è invece scatenata la Lazio. Il club biancoceleste ha definito la cessione di Mateo Guendouzi, che nelle prossime ore volerà al Fenerbahçe per 27 milioni di euro più bonus. Cifre molto simili a quelle già incassate dal West Ham per Valentin Castellanos: al posto dell’argentino, la Lazio è in chiusura per Peter Ratkov, centravanti serbo classe 2003, per il quale andranno 12-13 milioni bonus compresi al Salisburgo. I biancocelesti sono poi pronti all’all-in per Daniel Maldini (Atalanta) e Ruben Loftus-Cheek (Milan).

Tarik Muharemovic, sfortunato protagonista del primo tempo di Juventus-Sassuolo, non lascerà i neroverdi a gennaio. Lo ha ribadito l’ad Giovanni Carnevali nel prepartita: “A gennaio non lo cederemo, abbiamo avuto contatti con più club, il valore è alto, ma deve dimostrarlo lui. L'asticella è alta". La Fiorentina si avvicina a Marco Brescianini, centrocampista che può arrivare dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto, formula che piace alla Dea. I viola hanno risolveranno nelle prossime ore il prestito di Viti, non convocato per la prossima di campionato come Richardson: entrambi potrebbero andare a Nizza, per il centrale sarebbe un ritorno anticipato, ma il club francese è al lavoro anche per il centrocampista. Da capire se tornerà a Firenze, almeno temporaneamente, Mbala Nzola, dopo che Alberto Gilardino lo ha scaricato: “Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica”. Luca Marianucci lascerà il Napoli per trasferirsi al Cagliari, affare in dirittura d’arrivo.