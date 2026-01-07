Roma, Wesley piace in Premier League: tre big inglesi sulle sue tracce

Uno dei colpi più riusciti della scorsa sessione di mercato della Roma è stato senza dubbio l’arrivo di Wesley. L’esterno brasiliano ha impiegato pochissimo tempo per far vedere le proprie qualità, andando subito a segno all’esordio contro il Bologna e conquistando rapidamente la fiducia di Gian Piero Gasperini.

Nella prima parte di stagione il tecnico lo ha utilizzato con continuità, impiegandolo anche sulla corsia mancina senza che il rendimento del classe 2003 ne risentisse. Prestazioni solide, personalità e affidabilità hanno permesso a Wesley di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nelle rotazioni giallorosse.

Occhi dalla Premier League

Le sue prove non sono passate inosservate nemmeno in Premier League. Secondo quanto riportato da TeamTalk, diversi club inglesi continuano a monitorarne con attenzione la crescita. Manchester City, Tottenham e Newcastle avevano già messo gli occhi su di lui prima del trasferimento in Italia e restano tuttora alla finestra.

La Roma, dal canto suo, è soddisfatta del rendimento del brasiliano e al momento non ha alcuna urgenza di privarsene. Tuttavia, la volontà di Gasperini di intervenire ulteriormente sul mercato - soprattutto per rinforzare il reparto offensivo - potrebbe aprire scenari inattesi: qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, la pista inglese potrebbe improvvisamente scaldarsi.