Udinese, Runjaic: "Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica"

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Torino:

"Sono davvero felice della vittoria e della prestazione. Abbiamo meritato questo successo, controllando la partita. È stata una bella vittoria contro una buona squadra: abbiamo portato a casa tre punti importanti e trovato la prima vittoria del 2026".

L’Udinese chiude il girone d’andata a 25 punti, come la scorsa stagione. È soddisfatto o si può fare ancora meglio?

"Questo è il nostro piano. Stiamo ancora lavorando sulla stabilità, ma siamo abbastanza convinti di poter continuare su questo percorso. Il nostro obiettivo è finire nella parte sinistra della classifica".