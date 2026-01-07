Udinese, Runjaic: "Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica"
TUTTO mercato WEB
Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Torino:
"Sono davvero felice della vittoria e della prestazione. Abbiamo meritato questo successo, controllando la partita. È stata una bella vittoria contro una buona squadra: abbiamo portato a casa tre punti importanti e trovato la prima vittoria del 2026".
L’Udinese chiude il girone d’andata a 25 punti, come la scorsa stagione. È soddisfatto o si può fare ancora meglio?
"Questo è il nostro piano. Stiamo ancora lavorando sulla stabilità, ma siamo abbastanza convinti di poter continuare su questo percorso. Il nostro obiettivo è finire nella parte sinistra della classifica".
Altre notizie Serie A
Live TMWLazio, Cataldi sugli arbitri: "Difficile chiedere spiegazioni. Da un mese e mezzo ogni partita ce n'è una"
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Lazio, Lotito: "Nessuna risposta dalla Lega. Se il sistema non dà serenità, lo faccia qualcuno esterno"
3 Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Guendouzi e i suoi amici: i giocatori al centro del mercato impiegati dai club che potrebbero lasciare
Serie A
Lazio, Cataldi sugli arbitri: "Difficile chiedere spiegazioni. Da un mese e mezzo ogni partita ce n'è una"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile