Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gasp paragona Malen a Vialli. Di Canio non ci sta: "Fratellone, dispiace ti abbiano scomodato"

Gasp paragona Malen a Vialli. Di Canio non ci sta: "Fratellone, dispiace ti abbiano scomodato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:15Serie A
Niccolò Righi

Un impatto devastante con la Serie A quello di Donyell Malen. Acquistato dalla Roma nel corso del mercato invernale, i suoi numeri dal 18 gennaio sono impressionati: cinque partite e cinque gol fatti. Nessuno in questo arco di tempo ha fatto meglio in Serie A e nella storia dei giallorossi soltanto Gabriel Omar Batistuta ha avuto un impatto migliore dell'olandese.

A goderselo e Gian Piero Gasperini, che dopo averlo fortemente voluto nella Capitale lo ha coccolato dal primo giorno. E dopo la vittoria contro il Cagliari era arrivato l'ulteriore endorsment e il paragone illustre: "Negli spazi è un giocatore che sa dribblare, sa andar via sulla velocità, fa i movimenti giusti ad allargarsi, a mezzaluna. Prima mi si chiedeva chi ricorda Malen come caratteristiche e mi dicevano Gianluca Vialli e sì, ci sta".

Un paragone che, tuttavia, non è proprio andato giù all'ex calciatore, oggi opinionista, Paolo Di Canio. Ieri sera l'ex Lazio negli studi di Sky Sport ha attaccato duramente il calcio italiano e la Serie A, uscita con le ossa rotte dall'andata dei playoff di Champions League, e ha voluto ridimensionare anche l'impatto dell'attaccante olandese: "Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato".

Articoli correlati
Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo
Gasperini si gode il suo centravanti, Il Romanista lo esalta: "Le roi Malen" Gasperini si gode il suo centravanti, Il Romanista lo esalta: "Le roi Malen"
"Inarrestabile Malen: numeri da record". Il CorSera (Roma) apre sul nuovo bomber... "Inarrestabile Malen: numeri da record". Il CorSera (Roma) apre sul nuovo bomber
Altre notizie Serie A
Como, contro la Juventus senza Nico Paz: Fabregas senza lo spagnolo per la prima... Como, contro la Juventus senza Nico Paz: Fabregas senza lo spagnolo per la prima volta
Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"... Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"
Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"... Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"
Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas... Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas
Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere... Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere competitivi"
Atalanta in campo in vista del Napoli: oggi allenamento a Zingonia, terapie per due... TMWAtalanta in campo in vista del Napoli: oggi allenamento a Zingonia, terapie per due
Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul... Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul 4° posto..."
Inter, la ricetta di Sucic: "Restiamo tranquilli e diamo tutto nel ritorno per superare... Inter, la ricetta di Sucic: "Restiamo tranquilli e diamo tutto nel ritorno per superare il turno"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"
Immagine news Serie A n.2 Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"
Immagine news Serie A n.3 Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas
Immagine news Serie A n.4 Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere competitivi"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta in campo in vista del Napoli: oggi allenamento a Zingonia, terapie per due
Immagine news Serie A n.6 Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul 4° posto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV