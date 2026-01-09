Genoa, l'Al-Nassr prende tempo per Bento. In serata contatto per sbloccare l'operazione

Stallo nella trattativa fra Genoa e Al-Nassr per Bento, portiere brasiliano classe 1999.

Stando a quanto riportato da SkySport il club saudita avrebbe aperto alla cessione dell'ex prodotto del vivaio dell'Atletico Paranaense, ma con il tecnico Jorge Jesus che avrebbe chiesto alla sua dirigenza di prendere tempo.

A tal proposito, nella serata di oggi è prevista un contatto fra i due club e l'agente dell'estremo difensore per provare a sbloccare l'operazione.

Per quanto riguarda, infine, la posizione di Bento non ci sono dubbi: il 26enne ha scelto il progetto di Daniele De Rossi con il Grifo che ha aumentato l’offerta per l’ingaggio che verrà pagato con contributo del club saudita.