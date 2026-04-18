Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita pareggiata contro l'Atalanta

Sulla partita

"Carnesecchi molto bravo in più occasioni, da noi Svilar in una particolarmente. Ci abbiamo provato di più, abbiamo cercato più dell'Atalanta di vincere".

Una sola vittoria negli scontri diretti

"A volte ci sono state partite in cui ci siamo trovati in vantaggio come contro Juve e Napoli. Col Milan ottima gara, a Como ci siamo trovati in dieci. Negli scontri diretti abbiamo sempre fatto bene, siamo sempre andati più vicini noi alla vittoria. Poi a volte è una questione di episodi".

Molti gol subiti nelle ultime partite

"Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità di formazione che ci ha garantito una grande tenuta difensiva. Quando è arrivato Malen abbiamo migliorato quella offensiva ma nel frattempo abbiamo perso pezzi e fatalmente abbiamo pagato un po' di più. Detto che era difficile mantenere quella media".

Sulle polemiche con Ranieri e il suo futuro

"Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella. Abbiamo 5 partite per raggiungere il nostro traguardo, è un percorso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo 4 punti di vantaggio su una squadra come l'Atalanta. Lotteremo contro il Como, la Juve. Sono concentrato su questa situazione, chiudiamo benissimo il campionato. È stata per me una esperienza straordinaria, dove sono arrivato con tanto scetticismo intorno. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e il pubblico mi ha gratificato. Quel che sarà fra un mese si affronterà a fine campionato".