TMW I tifosi della Roma stanno con Gasperini: ovazione per il tecnico alla lettura delle formazioni

I tifosi della Roma stanno col proprio allenatore e un segnale importante lo hanno dato alla lettura delle formazioni ufficiali, a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: ovazione per Gian Piero Gasperini non appena è comparsa la sua foto sul maxischermo e lo speaker ha chiamato il suo nome.

Una settimana decisamente complicata per il tecnico di Grugliasco, per sua stessa ammissione nella conferenza stampa pre-partita. Il riferimento è alla polemica con il senior advisor Claudio Ranieri e le sue parole prima della partita contro il Pisa.